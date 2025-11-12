大分県産の日本酒と麦焼酎、そして絶品料理が楽しめるイベント「大分ん酒 虎横の陣」が、東京都港区の虎ノ門ヒルズ内のグルメスポット「虎ノ門横丁」で10日から始まりました。 【写真を見る】大分の銘酒と美食が集結！「大分ん酒 虎横の陣」東京・虎ノ門で開催 このイベントは大分県酒造組合が主催し、大分を代表する酒造メーカー11社が手がける日本酒と麦焼酎、合計27銘柄が一堂に会しています。虎ノ門横丁内の和・