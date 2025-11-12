京成スカイライナー（2010年に登場した2代目AE型／2014年筆者撮影）新型コロナウイルスが収束し、インバウンドがV字回復を遂げている。外国人観光客が日本の第一歩を踏み出す玄関口は国内に点在する空港だが、その中でも成田国際空港（成田空港）は日本を代表する空港である。現在、成田空港から東京都心部までの鉄道アクセスは主に京成電鉄とJR東日本の2社が受け持っている。開港時より所要時間は大幅に減少し、運行本数も増