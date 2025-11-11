モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月12日（水）から、指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー、通称：ノイミー）とのコラボレーション企画「ノイミーの今夜はもぐもぐ肉モス」を展開する。期間中は、≠MEメンバーによる“肉モス”トークや食レポバトルなど、グループの魅力がたっぷり詰まった動画をモスバーガー公式YouTubeおよび公式Xなどで順次配信する。さらに、