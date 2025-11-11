【MOS】≠MEメンバーが夜中にお肉メニューを食べ尽くす！ “ノイミーの今夜はもぐもぐ肉モス”キャンペーン
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月12日（水）から、指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー、通称：ノイミー）とのコラボレーション企画「ノイミーの今夜はもぐもぐ肉モス」を展開する。期間中は、≠MEメンバーによる“肉モス”トークや食レポバトルなど、グループの魅力がたっぷり詰まった動画をモスバーガー公式YouTubeおよび公式Xなどで順次配信する。さらに、キャンペーン参加者限定でメンバーからのお礼動画やアクリルスタンドのプレゼントも実施する。
■≠MEメンバー全員が登場！「肉モス食レポバトル」動画を配信
11月11日（火）配信予定
お肉が大好きな≠MEメンバー全員でお肉が食べたくなるシチュエーションをテーマにトークを展開。食レポ対決では、メンバー全員が「『モスの』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」「トリプルモスバーガー」「新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」の食レポにチャレンジする。
■「肉モストーク」シリーズ（全3編）
メンバーが3チームに分かれて出演し、対象バーガーを食べながら楽しいトークを繰り広げる。それぞれの動画はモスバーガー公式YouTubeおよび公式Xにて順次公開する。
◇黒毛和牛ダブルチーズ編
11月12日（水）配信予定
出演：落合希来里、蟹沢萌子、菅波美玲、鈴木瞳美
期間限定の新商品を食べながら、メンバーの“生まれ変わるなら誰になりたい？”トークで盛り上がる。
◇トリプルモスバーガー編
12月4日（木）配信予定
出演：尾木波菜、川中子奈月心、谷崎早耶、永田詩央里
ボリューム満点のバーガーを味わいながら、“サンタさんにお願いしたいプレゼントは？”など、ここだけの話が満載。
◇新とびきりチーズ編
12月27日（土）配信予定
出演：河口夏音、櫻井もも、冨田菜々風、本田珠由記
定番の人気メニューを食べながら、“今年大人になったと感じたこと”などをテーマにした、ほのぼのトークを楽しめる。
■≠MEメンバーのアクリルスタンドを180名様にプレゼント
各キャンペーン期間（下表）において、対象商品ご購入のレ シート画像をモス公式XのDMした人の中から抽選で、各期間60名様ずつ（お1人につき1個）、計180名様に、メンバーがコスチュームを着用したコラボアクリルスタンドをプレゼントする。
■≠MEメンバーからのお礼動画を全員にプレゼント
また、レシート画像をお送りいただいた方全員に、メンバーがコスチュームを着用したお礼動画をDMにてプレゼントする。動画は、各チームメンバー4人の中から、ランダムで1人の動画が送られる。
＜キャンペーン期間＞
第1期間：11月12日（水）〜12月3日（水）チーム黒毛和牛ダブルチーズ 落合希来里、蟹沢萌子、菅波美玲、鈴木瞳美
第2期間：12月4日（木）〜12月26日（金）チームトリプルモス 尾木波菜、川中子奈月心、谷崎早耶、永田詩央里
第3期間：12月月27日（土）〜1月18日（日）チーム新とびきりチーズ 河口夏音、櫻井もも、冨田菜々風、本田珠由記
＜対象商品（5種類）＞
『モスの』黒毛和牛のダブルチーズバーガー、トリプルモスバーガー※、
トリプルモスチーズバーガー※、新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜、
ダブル新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜
※15時販売開始商品。
＜企画概要＞
キャンペーン：ノイミーの今夜はもぐもぐ肉モス
出演者：女性アイドルグループ≠ME（ノットイコールミー 通称：ノイミー）
特設サイト：https://www.mos.jp/oc/nikumos2025cp/
配信先：モスバーガー公式YouTube、モスバーガー公式X
期間：2025年11月12日（水）〜2026年1月18日（日）
応募方法：モス公式Xをフォローした後、対象商品を購入したレシート画像をモス公式Xのダイレクトメッセージ（DM）に送信
対象商品：『モスの』黒毛和牛のダブルチーズバーガー、トリプルモスバーガー※、トリプルモスチーズバーガー※、新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜、ダブル新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜
※15時販売開始商品。
特典：
1. 抽選で合計180名さまにコラボアクリルスタンドをプレゼント。
※当選者にはモス公式Xのダイレクトメッセージ（DM）にて、各期間終了からおよそ1週間後に通知し、個人情報を入力いただいた後に、プレゼントを発送する。
2. 応募者にはDMにて≠MEメンバーからのお礼動画を全員にプレゼント
■モスバーガー公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・今年で就任3度目！リラックマ、「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任
・『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
・クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
・シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
・カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開
11月11日（火）配信予定
お肉が大好きな≠MEメンバー全員でお肉が食べたくなるシチュエーションをテーマにトークを展開。食レポ対決では、メンバー全員が「『モスの』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」「トリプルモスバーガー」「新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜」の食レポにチャレンジする。
■「肉モストーク」シリーズ（全3編）
メンバーが3チームに分かれて出演し、対象バーガーを食べながら楽しいトークを繰り広げる。それぞれの動画はモスバーガー公式YouTubeおよび公式Xにて順次公開する。
◇黒毛和牛ダブルチーズ編
11月12日（水）配信予定
出演：落合希来里、蟹沢萌子、菅波美玲、鈴木瞳美
期間限定の新商品を食べながら、メンバーの“生まれ変わるなら誰になりたい？”トークで盛り上がる。
◇トリプルモスバーガー編
12月4日（木）配信予定
出演：尾木波菜、川中子奈月心、谷崎早耶、永田詩央里
ボリューム満点のバーガーを味わいながら、“サンタさんにお願いしたいプレゼントは？”など、ここだけの話が満載。
◇新とびきりチーズ編
12月27日（土）配信予定
出演：河口夏音、櫻井もも、冨田菜々風、本田珠由記
定番の人気メニューを食べながら、“今年大人になったと感じたこと”などをテーマにした、ほのぼのトークを楽しめる。
■≠MEメンバーのアクリルスタンドを180名様にプレゼント
各キャンペーン期間（下表）において、対象商品ご購入のレ シート画像をモス公式XのDMした人の中から抽選で、各期間60名様ずつ（お1人につき1個）、計180名様に、メンバーがコスチュームを着用したコラボアクリルスタンドをプレゼントする。
■≠MEメンバーからのお礼動画を全員にプレゼント
また、レシート画像をお送りいただいた方全員に、メンバーがコスチュームを着用したお礼動画をDMにてプレゼントする。動画は、各チームメンバー4人の中から、ランダムで1人の動画が送られる。
＜キャンペーン期間＞
第1期間：11月12日（水）〜12月3日（水）チーム黒毛和牛ダブルチーズ 落合希来里、蟹沢萌子、菅波美玲、鈴木瞳美
第2期間：12月4日（木）〜12月26日（金）チームトリプルモス 尾木波菜、川中子奈月心、谷崎早耶、永田詩央里
第3期間：12月月27日（土）〜1月18日（日）チーム新とびきりチーズ 河口夏音、櫻井もも、冨田菜々風、本田珠由記
＜対象商品（5種類）＞
『モスの』黒毛和牛のダブルチーズバーガー、トリプルモスバーガー※、
トリプルモスチーズバーガー※、新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜、
ダブル新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜
※15時販売開始商品。
＜企画概要＞
キャンペーン：ノイミーの今夜はもぐもぐ肉モス
出演者：女性アイドルグループ≠ME（ノットイコールミー 通称：ノイミー）
特設サイト：https://www.mos.jp/oc/nikumos2025cp/
配信先：モスバーガー公式YouTube、モスバーガー公式X
期間：2025年11月12日（水）〜2026年1月18日（日）
応募方法：モス公式Xをフォローした後、対象商品を購入したレシート画像をモス公式Xのダイレクトメッセージ（DM）に送信
対象商品：『モスの』黒毛和牛のダブルチーズバーガー、トリプルモスバーガー※、トリプルモスチーズバーガー※、新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜、ダブル新とびきりチーズ 〜北海道チーズ〜
※15時販売開始商品。
特典：
1. 抽選で合計180名さまにコラボアクリルスタンドをプレゼント。
※当選者にはモス公式Xのダイレクトメッセージ（DM）にて、各期間終了からおよそ1週間後に通知し、個人情報を入力いただいた後に、プレゼントを発送する。
2. 応募者にはDMにて≠MEメンバーからのお礼動画を全員にプレゼント
■モスバーガー公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・今年で就任3度目！リラックマ、「サンタパレード東京・大阪」スペシャルアンバサダーに就任
・『崩壊：スターレイル』× Razer Gold！セブン‐イレブン限定キャンペーン開始
・クリスマスは、上白石萌音さんの優しい歌声とモスチキン！新CM＆「ネット特別予約注文」開始
・シンプルデスク専用の2cm・5cm高さ調整パーツを発売
・カプコンカフェ 池袋店＆梅田店「たまごっちのプチプチおみせっちシリーズ」とのコラボメニューを大公開