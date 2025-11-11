俺はタカシ。妻のサキとの間に、3才の娘ユリと、最近生まれた息子のレントがいます。今は産後の手伝いのため、実家の母が家に来てくれているのですが……。なぜかこのタイミングでサキに離婚を告げられました。母もサキの味方のようです。俺はなぜここまで怒られなくちゃいけないのかわかりません。俺は毎日の生活ペースを守ることは、子どもにとってもいいはずだと信じていました。でもどうやら離婚の原因は、俺の「ルーティン」