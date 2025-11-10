米スタイリストのサヴォワ氏がSNS更新2年連続のワールドシリーズ制覇を果たしたドジャースにおいて、キケことエンリケ・ヘルナンデス内野手はフィールド内外で存在感を発揮した。勝負強さと好守、そしてベンチでは盛り上げ役を務めた。そんな中、米スタイリストは首元に光るアイテムが気になったようだ。米スタイリストで人気ファッションインスタグラマーのジャック・サヴォワ氏は自身のインスタグラムを更新し、ドジャースの