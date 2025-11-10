子育てと仕事の両立を目指す就職活動は、ときに理不尽な対応に直面することがある。面接で悔しい思いをした女性たちから体験談が寄せられた。「子供が小さいうちの就活だった」という神奈川県の40代女性（医療・福祉・介護）は、「不測の事態でお休みを頂くかもしれませんとお伝えした所、お休み希望が他のスタッフと被ってしまったらどうしますか？と聞き返され」確かに、医療や介護の現場で休み希望が重なることは、企業側にとっ