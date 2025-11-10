プロ野球・巨人は8日、公式YouTubeを更新。秋季キャンプに参加した育成ドラフト5位で指名・知念大成選手の動画を公開しました。オイシックスのユニホームに身を包み、秋季キャンプに合流した知念選手。輪に加わり、「全力で頑張りたいと思います」と意気込むと、その後は誰よりも声を出しながらロングティーに臨みました。そんな知念選手の元へ訪れた阿部監督は「声だけじゃないか」と笑顔。「声はいいから、スイング強く！」とア