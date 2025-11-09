【J2第36節】(フクアリ)千葉 1-1(前半1-1)藤枝<得点者>[千]石川大地(15分)[藤]楠本卓海(7分)<警告>[千]呉屋大翔(90分+5)[藤]久富良輔(13分)、アンデルソン(64分)、梶川諒太(90分+6)主審:今村義朗└千葉がホームで藤枝とドロー…残り2試合で自動昇格圏2位との差が「3」に拡大