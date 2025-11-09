現役引退の記者会見を終え、花束を手に笑顔の元小結遠藤の北陣親方＝9日、福岡市1日に現役引退が発表された大相撲の元小結遠藤の北陣親方（35）＝本名遠藤聖大、石川県出身、追手風部屋＝が九州場所初日の9日、福岡市内で記者会見し「悔いは一切ない。本当にいっぱいいっぱいやった」と涙は見せず、約12年半の現役生活を振り返った。今後は部屋付き親方として後進を指導する。日本大4年でアマチュア横綱に輝き、2013年春場所に