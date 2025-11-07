レストラン「デニーズ」を運営する株式会社デニーズジャパンは７日に公式サイトを更新。イラストレーターで漫画家・江口寿史氏のイラストに関する調査の結果を報告した。２０２３年９月に納品され、メニューブック及びポスターに使用していたイラストに関して、江口氏本人から「人物部分に関して商業雑誌からの引用でイラスト制作を行ったとの説明がありました」と発表。同社は「制作物に対する確認体制の不備が招いた事案である