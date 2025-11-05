2025年11月3日、中国メディアの三聯生活週刊は、激しい少子高齢化が進行する北海道夕張市の現状について、中国にとっても「明日はわが身」となる可能性があることを伝えた。記事は、夕張市が高齢化の未来を予見させる「未来の啓示録」として注目を集めていると紹介。かつて炭鉱で栄えた資源型都市の同市は産業転換の失敗により財政破綻して人口流出が続いたとし、現在では住民の半数以上が65歳以上の高齢者で、都市全体が衰退と停