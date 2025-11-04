全国のモスバーガー店舗にて、「マイメロディ」「クロミ」とコラボレーションを実施。コラボ第一弾として、11月12日（水）からおもちゃの提供を開始する。＞＞＞マイメロディとクロミのおもちゃをチェック！（写真8点）マイメロディは、すなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。クロミは、