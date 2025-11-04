今回は、モラハラ夫が母親に弱音を吐いた結果についてのエピソードを紹介します。「あんた最低だね！」「妻と結婚後、妻が家事を手抜きしてばかりなのが嫌で妻にしょっちゅう文句を言っていました。特に料理は結構な手抜きで、許せませんでしたね。俺の母親は料理が得意だったので、つい『母さんはもっと料理が上手だったし、家事も完璧だった』と言ってしまったんです。すると妻は行き先も告げずに家出してしまったんです。すぐ帰