秋の褒章の受章者がきょう発表されました。県内からは7人が選ばれています。長年、業務に励み模範となった人に贈られる黄綬褒章には、徳島市の設備会社・代表取締役 石川雅一さん64歳と徳島市の建築資材会社・代表取締役 小濱孝彦さん66歳東みよし町の電気工事会社・会長 堀田清さん66歳が選ばれました。公共の事務に貢献した人に贈られる藍綬褒章には阿波市の元・人権擁護委員 浅野百合江さん72歳と石井町の民生・児童委員 岸直江