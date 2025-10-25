遊べるラーメン、できました！!『解体パズルLite ラーメンパズル』が登場する。☆パーツもいろいろアレンジが楽しめる『ラーメンパズル』をチェック！（写真7点）＞＞＞メガハウスの食品モチーフの立体パズル「解体パズルLiteシリーズ」から、いよいよシリーズ第10弾となる『解体パズルLite ラーメンパズル』を2025年10月下旬に登場する。『解体パズルLite ラーメンパズル』はどんぶりに6個の麺パーツ、3個のスープパーツ、その