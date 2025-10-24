スタジオジブリの不朽の名作『もののけ姫』が4Kデジタルリマスターとなって、本日10月24日（金）から全国のIMAX劇場にて期間限定で上映がスタートする。それに先駆け、10月20日（月）にTOHOシネマズ新宿でプレミア試写会が開催され、アシタカ役の松田洋治、サン役の石田ゆり子、鈴木敏夫プロデューサーの三氏による舞台挨拶が行われた。【関連写真】『もののけ姫』舞台挨拶の様子を写真でチェック！『もののけ姫』は宮崎駿が原作・