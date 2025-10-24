2026年1月からTBS系全国28局ネットにて放送開始されるTVアニメ『うるわしの宵の月』のキャスト情報が到着！茜仙太郎を葉山翔太、桑畑春を熊谷健太郎が演じることが発表された。☆キャラクター＆キャストビジュアルをチェック！（写真4点）＞＞＞本作はやまもり三香（講談社『月刊デザート』連載）原作による、王子（♀）と王子（♂）の不器用なラブストーリー。容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵と