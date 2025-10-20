2025年10月27日（月）、東京・汐留「BLUE MOOD」にて、音楽界のレジェンドたちが一堂に会するスペシャルライブが開催される。〇長友仍世（infix）還暦 × 岡本郭男（ex.スペクトラム）古希直前！諸岡ケンジプロデュース スペシャル・バースデイライブ開催！今回のステージは、infixのヴォーカリスト・長友仍世の還暦、そして元スペクトラムのドラマー・岡本郭男の古希を目前に控えた、ダブルアニバーサリーライブ！この特別な夜を