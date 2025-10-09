有名進学校の制服に身を包んだ18歳の少女が、2年後にクールなファッションを身に纏ったミステリアスな女性へと変貌を遂げた様子がInstagramに投稿され、話題となっています。卒業証書を手にした高校時代の写真は、制服をきっちりと着こなしてメイクも控えめな、あどけない印象。ところが大学生になると雰囲気は一変して、タイトなノースリーブトップスのヘソ出しルックにミニスカート、チョーカーや十字架をモチーフとしたアクセサ