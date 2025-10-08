注目の“サッカー王国”との一戦は東京スタジアムで開催日本サッカー協会（JFA）は10月8日、キリンチャレンジカップ2025の日本代表対ブラジル代表戦のチケットが完売したと発表した。試合は10月14日に東京スタジアム（味の素スタジアム）で行われ、19時30分にキックオフ予定。JFAは公式サイトでチケットの完売を伝えると同時に、当日券の販売がないことも発表した。“サッカー王国”ブラジル代表との対戦は、常に高い注目を集