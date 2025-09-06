神戸市が主催したＩＣＨＩＲＯ×ＫＯＢＥ【若者たちと一期一会のキャッチボール】−イチローに聞きたい−が６日、神戸市の松方ホールで開催され、米大リーグ・マリナーズなどで活躍したイチロー氏（５１）＝現マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が市内の高校３年生６人とトークセッションを行った。８月３１日のＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ対高校野球女子選抜との試合後にも言及していた、ビデオ判定後の選手の立ち居振