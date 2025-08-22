文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール」に指定されている、美馬市の脇町高校で8月21日、殺虫剤などを製造販売しているアース製薬が出前授業を行いました。この授業は、2021年に結ばれた、県とアース製薬との包括連携協定の取り組みとして行われ、受講を希望した脇町高校の1、2年生33人が参加しました。授業では、まずはじめに、兵庫県にあるアース製薬の生物飼育室をオンライン上