累計発行部数2300万部突破の『アオアシ』原作者・小林有吾の最新作『フェルマーの料理』の第5話あらすじ＆場面カットが到着！天才数学少年と料理界のカリスマが食と数学で織りなす人間ドラマがついに始まる。また、『フェルマーの料理』料理作ってみたキャンペーンの開催が決定した。天才数学少年と料理界のカリスマが食と数学で織りなす人間ドラマ『フェルマーの料理』がアニメ化！2025年7月5日（土）よりテレビ朝日系全国24局