¡ÖºÇ¶á¡¢¤Ê¤Ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«±¿µ¤¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤È¤­¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢±¿µ¤¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤­¤Ï¡¢»³¤ËÅÐ¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤ÎÂç¶ú¥Î¥ê¥³¤µ¤ó¡£ËÜ³ÊÅª¤ÊÅÐ»³¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»³¤Î¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤âÂÎ¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»³¤ËÅÐ¤ë¤È¤è¤¤ÍýÍ³¤ä¿ÀÍÍ¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤´Íø±×¤¬