ズレータ氏は2005年に打率、本塁打＆打点の全てでリーグ2位ソフトバンクがフリオ・ズレータ氏とリック・バンデンハーク氏を外国人育成コーチとして招聘した。両氏は今季開幕前のキャンプでも臨時コーチを務めていたが、再び若き助っ人たちの指導を行っていくことになる。今回はズレータ氏とバンデンハーク氏がNPBで残した成績を確認するとともに、ホークス在籍時に見せた活躍を紹介する。ズレータ氏は2003年のシーズン途中にダ