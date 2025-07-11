Stray Kids（ストレイキッズ）の公式SNSに、Seungmin（スンミン）とI.N（アイエン）のキュートなダンス動画が公開され、癒されるファンが続出している。 【動画】Stray Kidsスンミン＆アイエンのほっこりムード全開／いつもほのぼのムードのマンネズ（スンミン＆アイエン）動画（4本） ■スンミンのぎこちないダンスとアイエンの笑顔 今回公開された動画は、アイエンが鏡の前でスマートフォンを手に撮