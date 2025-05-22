ホンダ、一部改良の新「N-BOX」を発表 ボディーカラー選択も豊富にくるまのニュース

ホンダ、一部改良の新「N-BOX」を発表 ボディーカラー選択も豊富に

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ホンダが軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」を一部改良し18日に発売した
  • デザインのリフレッシュや先進機能の強化、質感の向上を図っている
  • ダッシュボードをフラット化して開放的な視界を実現している
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