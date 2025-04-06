『勇者ライディーン』50周年を記念して製作した純金＆シルバー製のフィギュアが登場。ジュエリー職人が細部にまでこだわりひとつひとつ手作業で丁寧に仕上げている逸品。オリジナルのパッケージも豪華。＞＞＞勇者ライディーンの純金フィギュアをいろんな角度でチェック！（写真20点）1万2000年前にムー帝国を襲った妖魔帝国が蘇り、世界中で天変地異が始まった。そんな中、ムー帝国の血を引く少年ひびき洸は「目覚めよ勇者よ、ラ