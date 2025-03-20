「家じまい」における1つの選択肢に、広い一戸建てからマンションへの住み替えがあります。実は、マンション暮らしには高齢者が被害に遭う危険性を下げる効果もあります。本記事では、終活コンサルタントの長谷川裕雅氏の著書『磯野家の家じまい』（リベラル社）より一部を抜粋・再編集して、多くの方に親しまれている「磯野家」をモデルケースに、一戸建て住宅に潜むさまざまなリスクについて解説します。詐欺や強盗が怖いので雨