全国の選挙を取材している選挙ウォッチャーちだい（本名・石渡智大）氏（46）が、「NHKから国民を守る党」（代表・立花孝志氏）を「反社会的カルト集団」などと表現したことに対して同党が名誉を毀損されたとして損害賠償を求めた裁判の控訴審で、東京高裁（裁判長：鹿子木康）は3月18日、N国党の控訴を棄却した。ちだい氏は「政治が過激な思想をしてるのは非常に危険。火事と同じで、小さなうちに火元を断たないと大きな火事にな