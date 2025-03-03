大手ハンバーガーチェーン「バーガーキング」がこのほど、全750人の「スパイ」を募集する「バーガーキング® 潜入大作戦」を発表した。応募期間は2025年3月26日15時まで。 【写真】発表された「スパイ潜入大作戦」ミッションの詳細全国でスパイがあふれかえりそう… バーガーキングが求めるのは、日本全国のバーガーキングの店内に「潜入」して、