◆ 石川歩「痛みなく投げられている」ロッテの石垣島春季キャンプ第2クール4日目の10日、野手の打撃行程も昼過ぎに終わり、その後、室内練習場に戻って打撃練習する選手や第二球場で特守を受ける選手などいたが、夕方頃には全選手が練習を終えるなど、今年の石垣島春季キャンプでは始めての短い1日となった。石川歩は昨年の石垣島春季キャンプは、23年10月24日に『右肩ベネット骨棘切除術および後方関節包解離術および関節唇ク