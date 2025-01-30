小学生時代にチームメートだった坂本勇人と田中将大は、今年から再び同じユニフォームを着て戦うことに。27日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、復活を期す2人に解説陣がフォーカスした。まず、あと3勝で200勝となる田中将大に対し、解説として出演した野村弘樹氏は「僕は200勝は通過点だと思ってます。コンディションさえ整えば、試合数も含めて今シーズン20試合ぐらい投げられれば十分可能性あると思うんです