現在30代の女性の幼少時はがんじがらめの日々だった。宗教にのめりこむ母親から「拝む」ことを強要され、集会にも参加させられる。やがて子供らしい無垢な笑顔や生きる気力を失っていく。心が荒み中学時代にはヤンキーグループとつるむように。だが、これをきっかけに女性は再生し始める――。（前編／全2回）写真＝iStock.com／Erdark※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Erdarkある家庭では、ひきこもりの子どもを「いない