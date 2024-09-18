2024年9月16日に正式リリースとなった「iOS 18」で、異なるOS間で多機能なメッセージのやりとりを可能にする規格「リッチコミュニケーションサービス(RCS)」が導入されました。これによりiPhoneの純正メッセージアプリを使ってAndroidスマートフォンに長文や高解像度の写真などを送信することが可能になりましたが、異なるOS間のエンドツーエンド暗号化は未実装のため、標準化団体は今後エンドツーエンド暗号化に注力することを明