はじめましての方もはじめましてじゃない方もこんにちは。ミニマリストで元スタバ店員の阪口ゆうこ（@sakaguchiyuko___）です。どうもどうも、こう見えて10年間も店員やってました。秋深し……にいつなるのか？ いや〜暑い。秋が遠そうだ〜！ バテますわこんな暑さじゃ。ああ、地球へのクレームが止まらない。根性でなんとか夏バテは回避できたと思いきや、こんなにダラダラと暑い日が続いたら秋バテもありそう。ただひたすら