小さな「ケンメリ」にユーザーの声は？2024年1月に千葉市美浜区の幕張メッセで「東京オートサロン2024」が開催され、多くのカスタムカーが展示されました。そのなかで一風変わった斬新な「ケンメリGT-R」に、ユーザーから多くの反響が集まっています。小さな「ケンメリ」の正体とは？【画像】超カッコイイ…！ これが「斬新“ミニ”ケンメリGT-R」です！（30枚以上）ケンメリとは、1972年から発売された4代目の日産「スカイ