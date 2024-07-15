Amazon¤ÎÇ¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¡×¤¬2024Ç¯7·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë0:00¡Á7·î17Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢7·î11Æü¤«¤é¤Ï°ìÉô¾¦ÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿Íµ¤°ÂÌ²¥°¥Ã¥º¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à¥Ç¡¼ÅöÆü¤âÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºß¸Ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¥²¥Ã