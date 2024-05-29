29年前はド派手な水着姿で始球式を行っていた■ヤクルト ー ロッテ（29日・神宮）女優の内田有紀さんが29日、神宮球場で行われたヤクルト-ロッテの始球式に登場。ワンバウンドで捕手のミットに収まるナイスピッチングに、神宮球場は大きな拍手に包まれた。ヤクルトをオマージュした背番号「1000」のユニホーム、青いショートパンツにスパッツ、白のスニーカー姿で登場。セットポジションから投じた一球は、ツーバウンドで捕手