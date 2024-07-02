食の感動体験を追求し、すべての店で手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」から、2024年6月25日（火）に「丸亀うどーなつ」が発売されました。“丸亀製麺こだわりの新感覚スイーツ”ということで 「ぜひ食べてみたい！」という人も多いのではないでしょうか。そこで今回は実際に店舗に足を運び、話題のうどーなつをレビューしていこうと思います。◆丸亀製麺こだわりのうどんが、ドーナツに！？丸亀製麺