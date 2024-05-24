「ロッテ−ソフトバンク」（２４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ソフトバンク・周東が二塁をオーバーランして二盗に失敗した。２点を追う七回２死から死球で出塁。続く今宮の打席の２球目にスタートを切り、足から二塁に滑り込んで楽々セーフかと思いきや、勢い余ってオーバーラン。慌てて手を伸ばして帰塁しようとしたが、タッチアウトとなった。マウンド上のロッテ・佐々木も、思わず捕手の佐藤を見てニンマリ。ＳＮＳでも