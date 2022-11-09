◇野球 侍ジャパンシリーズ2022 日本-オーストラリア(9日、札幌ドーム)セ・リーグ盗塁王の近本光司選手がタイムリーヒットを放ったところで代走として周東佑京選手が告げられると、SNSからは驚きの声が上がりました。6回、1アウト1塁3塁のチャンスで近本選手がタイムリーヒットを放つと、その近本選手の代走として周東選手が告げられます。その後、周東選手は盗塁を決めると、山田哲人選手のタイムリーヒットでホームに帰り侍ジャ