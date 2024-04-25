【モデルプレス＝2024/04/25】25日に放送されたNHK総合『あさイチ』（毎週月〜金曜あさ8時15分〜）にて、MCの博多華丸が番組を欠席し、代打を務めた俳優が話題を集めている。【写真】博多華丸の代打で出演した“激似”の俳優◆博多華丸の代打MCが「めっちゃ似てる」「逆モノマネみたい」華丸は、主演舞台「新生！熱血ブラバン少女。」に出演のため、番組を欠席。代打のMCとして、華丸がモノマネをしている俳優の川平慈英が登場した