ナショナルズ２−１１ドジャース」（２４日、ワシントン）ドジャースは２０安打１１得点の猛攻で３連勝を飾った。大谷翔平選手が猛打ショーを演出した。九回２死一、三塁の第６打席は左中間フェンス直撃の適時二塁打。打った瞬間、大谷は確信したように歩き始めたが、わずか５０ｃｍ届かず、３戦連発はならず。一走ベッツの足なら生還できるかと思われたが、確信していたのか三塁止まりに。それでも、フリーマンが２点適時