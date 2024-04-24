「生活感ありありであれなんだけど、モノトーンばっかりの我が家にやってきたピンクの靴。帰宅する度に幸せになるのよ」【写真】娘が生まれて幸せな気分になった光景…実際の投稿1歳と0歳の年子の姉弟を育てるママのさなえるさん（@sanasan51）が投稿した写真が話題です。玄関の様子を写した写真には、スニーカーやサンダル、ショートブーツなど大人の黒い靴が5足。その間に、小さなピンクのスニーカーがちょこんと脱ぎ揃えられて