居酒屋チェーンの「焼鳥屋 鳥貴族」では、2024年5月1日12時から全店で販売価格を全品360円均一から370円均一に価格改定します。今後も満足できる商品やサービスを提供鳥貴族ではコスト高騰に伴い、昨年5月に税込価格10円の値上げを実施しましたが、価格改定以降も酒類等の仕入れ価格が上昇し、2024年4月には一部酒類の値上げが予定されるなど原価高騰が続いています。また、エネルギーコストにおいても政府の激変緩和対策の縮小が