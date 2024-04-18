ちょくちょく目にする「JTC」という略語。ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニーの略で、要するに伝統的な日本企業、「旧態依然の古い体質の会社」などと揶揄する言葉だ。難関試験を突破したはずが…新入社員と企業側の「ミスマッチ」はなぜ生じるのか〈社内の内線番号を偉い人順で振り直してほしいと依頼を受けて、うちの会社のJTCっぷりに胸が熱くなり、感動すら覚える君たちは内線番号にすら上と下を作らないと気がす