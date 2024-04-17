女優・広末涼子（43）が17日、都内で行われた「FawTokyo(ファッションワールド東京)2024春」の廃棄物ZEROプロジェクト「REBORNbyBIOTECHWORKS-H2」に特別ゲストとして出演した。会場を訪れた人によると、白いシャツにデニム地のパンツのさわやかな装いで登壇。鏡割りに参加し、登壇者とともに言葉を交わし、時折笑顔を見せた。指輪は身に着けていなかった。会場の人からは「やっぱりキレイ！」「顔、小さい！」などの