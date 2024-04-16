SNS上で著名人らになりすましてお金をだまし取る詐欺広告が相次いでいる問題で、フェイスブックやインスタグラムを運営するメタは16日、「社会全体の脅威だ」とする声明を発表した。同様の詐欺を「根絶するためのアクションをとり、警察当局などとも連携している」としている。メタは声明で当該詐欺の手法について「国境を越えて行われ、自動化やその他のあらゆる手法を使って、意図的に私たちの検出を回避しようとする」と指